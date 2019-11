Reformierakonna Viljandi organisatsiooni juhina jätkab Madis Timpson

"Tuleb hakata atra seadma kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. See aeg ei ole enam mägede taga," sõnas koosoleku eel Viljandi linnapea Madis Timpson. "Hakkame moodustama meeskonda, kes vähem kui kahe aasta pärast tooks Reformierakonnale parima tulemuse Viljandis. Reformierakond on alati olnud avatud inimestele, kes soovivad panustada kohaliku elu paremaks tegemisse."

Tagasi valitud piirkonnajuhi sõnul on tal hea meel erakonnakaaslaste usalduse eest. "Sain kinnitust, et oleme seni ajanud õiget asja. Minu jaoks on see tunnustus tehtud töö eest. Teen omalt poolt parima, et Viljandi oleks veel parem kodulinn meile kõigile."