Õpilastega ühe katuse all elavad töömehed teevad mulgid murelikuks

1. novembril edastatud arupärimises juhiti tähelepanu sellele, et Abja õpilaskodu reklaamitakse välja hostelina ning seal majutatakse koos õpilastega töömehi. Samuti avaldatakse muret selle üle, et õpilased söövad õpilaskodus sama toitu kui gümnaasiumis.

Abja õpilaskodu Staadioni tänaval valmis 2005. aastal ning see ehitati kunagi pooleli jäänud kahekorruselisest korterelamust. Nagu seisab gümnaasiumi kodulehel, on õpilastele seal majutus tasuta. Hosteli kliendile maksab ööpäev 15 eurot, voodipesu ning pesupesemine on lisatasu eest.