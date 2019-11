Lähipäevad toovad jaaniilma

Kolmapäeval püsib Venemaa kohal kõrgrõhuala, Läänemerele ulatub aga madalrõhuala idaserv. Kahe rõhuala piirimail puhub öösel tugev kagutuul, puhanguid on 14, öö hakul saartel kuni 20 meetrit sekundis. Vihma sajab laialdasemalt öö hakul, varahommikuks sajud hõrenevad. Kuid juba ennelõunal jõuab saartele uus sajuala, mis laieneb üle mandri, üksnes Kagu-Eestis on saju võimalus väike. Kagutuul annab veidi järele. Sooja on öösel 3 kuni 7, päeval 7 kuni 11 kraadi.

Neljapäeval jätkub lõunavoolus sooja õhu juurdevool. Öösel on niiskust palju ja sajab tihedat vihma, hommikuks sajud hõrenevad. Kagutuul muutub tugevamaks vastu hommikut. Päeval liigub üle Läänemere Soome poole madalrõhkkond, mis muutub just mere kohal ägedamaks. Kagu- ja lõunatuul paisub tugevaks, õhtul pöördub saartest alates järk-järgult edelasse ja läände. Laialdaselt sajab vihma, pärastlõunal sajud hõrenevad. Sooja on öösel 6 kuni 10, päeval 8 kuni 13 kraadi.

Reedel madalrõhkkond kaugeneb ja tõusva õhurõhu foonil sajupilved taanduvad, üksnes Kagu-Eestis püsib vihma võimalus. Tuul pöördub põhjakaarde ja vaibub. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 2 kuni 7 kraadi.

Laupäeval jõuab Põhjamerele uus madalrõhkkond, laieneb üle Läänemere ning tõstab idakaare tuule tugevaks. Niiskust on võrdlemisi vähe, suuremat sadu ei tule, kuid üksikud kerged sajuhood siiski välistatud pole. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, Lõuna-Eestis ja saarte rannikul kuni 7, päeval 5 kuni 9 kraadi.