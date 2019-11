Aastapalga eest oma kodu? Jah, see on võimalik!

Viljandis on eespool mainitud summale kõige lähema hinnaga Uue tänava puumajas asuv ühetoaline korter. Suurust on sellel 15,4 ruutmeetrit, seega tuleb ühe ruutmeetri hinnaks 773 eurot.

Korter asub hoone teiel korrusel ning sel on kööktoa planeering. Küttekehaks on soojamüüriga pliit.

Veetorustiku ühendus on olemas, kuid kõik torutööd korteris ootavad uut omanikku alles ees, WC väljaehitamine sealhulgas.

Korteri aken avaneb maja hoovi ning oma jalgratta ja lumelabida saab torgata isiklikku kuuriboksi.

Maja vahetus läheduses on hooldatud park laste mänguväljakuga.

Õnneks seisab kuulutuses, et majal on toimiv korteriühistu, kelle plaanidesse kuulub ka maja renoveerimine.

Korter Mustiveres

Et maakonnas aastapalgale lähima hinnaga korteri müügikuulutuses pole selle suurust mainitud, võttis Sakala luubi alla kohe järgmise variandi. Selle hind on üksiti linnas pakutava korteri omale kõige sarnasem.

Nimelt saab 11 500 euro eest soetada endale Mustiveres paneelmajja ühetoalise korteri, millel suurust 32,2 ruutmeetrit. Lihtne arvutus ütleb, et ühe ruutmeetri hinnaks on 357 eurot. Seega on see eelmisest poole suurem ning kokkuvõttes poole soodsam korter. Et koht jääb Viljandi kesklinnast 4 kilomeetri kaugusele, saavad poeskäiguga ka päevased kohustuslikud tervisesammud tehtud.

Elamispinna tõmbenumbriks 4,1 ruutmeetri suurune rõdu, korteril on pakettaknad ning põrand on viimistletud parketiga.

Eraldi köögiruumis ootavad uut omanikku elektripliit, külmik ja mööbel. Erinevalt linnakorterist on Mustivere pinnal ka vann, boiler ja dušš. Elamisse saab sooja keskkütte toel.

Korter ise vajab sanitaarremonti, kuid hoone on 2003. aastal pärjatud kauni kodu tiitliga.

Maja juures on peenramaa, mida saab soovi korral kasutada.

Talukoht Lalsil

Kui teis on aga pealehakkamist päris oma maja üles putitada, siis leiab sobiva tooriku Suure-Jaani lähistelt Lalsi külast.

12 900 eurot maksva talukohakese elumaja on ehitatud 1939. aastal ning selle kogupind on 74 ruutmeetrit. Ühe ruutmeetri hinnaks tuleb seega 174 eurot. Õuel on 47-ruutmeetrine abihoone. Krundi suurus on 3291 ruutmeetrit.

Mõlemad hooned on arvel ehitusregistris ning vajavad põhjalikku putitamist. Samas on nad müüja sõnul piisavalt heas seisukorras, et remondi ajal ka majas sees elada.

Lähim poe, kooli, lasteaia ja raamatukoguga asula on Kolga-Jaani ning see paikneb talukohast 8 kilomeetri kaugusel. Viljandisse on Lalsilt 35 kilomeetrit.