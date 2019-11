Tellijale

Paljudel kalmudel süüdati küünlad juba laupäeva õhtul ning need valgustasid salapäraselt udust ööd. Suur hulk lisandus neid aga täna, isadepäeval. Mitu peret, kellega surnuaial juttu tegime, rääkisid, et isadepäeval kalmistul käimine on kujunenud neil tavaks.