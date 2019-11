Tellijale

Kaks nädalat tagasi rääkis Soomaa giid Algis Martsoo, et suurvesi on üksnes Tõramaa luhal ning mujalt seda otsida ei maksa. Nüüd aga lainetavad juba metsaalused, kraavid on ääreni vett täis ja Karuskose rippsilla põhi käib vastu vett.

Otse afalteeritud maanteelt algav Algis Martsoo uus veematka rada on giidi sõnul suuremast rägastikust välja puhastatud ning viib viimaks välja Tõramaa luhale. Esialgu näitavad õiget suunda okste külge seotud lipukesed, hiljem tunnetavad kanuutajad veevoolu ja liiguvad sellega kaasa. Neljaliikmeline perkond Pärnumaalt astub veidi kõheldes metsa. Et matkajad on tulnud ilma kummikuteta, veab giid kanuus istuvaid loodusenautijaid enese järel läbi madala vee. Üheksa ja üheteistaastasele poisile meeldib see osa matkast väga.