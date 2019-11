Õpetajate teatrifestivali avasid jandisandid

Mardisantideks kostümeeritud tegelased esitasid festivali avamisel tervituseks humoorika regilaulu. Laulule järgnenud mõistatuste lahendamisel tuli õhtujuhil muu hulgas vastata küsimusele, millise nähtuse sagenemist on märgata novembrikuus. Kas on need mardisandid, kadrisandid või antidepressandid?