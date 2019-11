Tellijale

Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et tavapäraselt tasutakse nii visiidi- kui voodipäevatasu ja muude teenuste eest haiglas kohapeal kas sularahas või kaardimaksega, kuid vahel jääb see mingil inimlikult mõistetaval põhjusel tegemata.

«Kui inimesel ei ole tol hetkel maksmiseks võimalust, saab ta paberarve kaasa. Kui seitse päeva on möödas ja meie finantsteenistus näeb, et summa on maksmata, hakatakse seda vaikselt inimesele meelde tuletama,» rääkis Valdvee. Tema sõnutsi meeldetuletamise peale summa enamasti ka tasutakse ja vajaduse korral saab haigla uuesti arve saata elektrooniliselt.