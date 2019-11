Kohus mõistis tänaval võõrast naist löönud mehe vangi

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sandra Kursi sõnul on meest varem korduvalt vägivallakuritegude eest karistatud. "Varem mõistetud karistused ei ole süüdistatavat piisavalt mõjutanud. Ta muutus avalikus kohas juhusliku inimese suhtes ühegi põhjuseta agressiivseks ja lõi teda jalaga. See andis mõista, et ta ei austa avalikus kohas kehtivaid käitumisreegleid ja on teistele inimestele ohtlik. Seetõttu oli üks kokkuleppe sõlmimise tingimus, et süüdistatav mõtleb oma tegude üle reaalse vangistuse käigus järele," rääkis Kurs.