Sakala kirjutas, kuidas ükski asutuse kaheksast töötajast ei soovi Viljandisse kolida. Seda lugedes tundsin asutuse töötajatele südamest kaasa. Praegune reformi läbisurumine jätab mulje, nagu pühitseks eesmärk abinõu ning oma töötajatest tähtsam on paberile kirja pandu. Loos seisis muu hulgas, et töötajatele on loodud kaugtöö tegemise võimalus, mis peaks elukorraldust hõlbustama. Samas, kui ikkagi mitte keegi ei taha siia tulla, siis miks on kolimist sel kujul vaja?