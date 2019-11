Tellijale

1988. aasta hilissügisel kinodesse jõudnud skandaalne linateos läks ajalukku muu hulgas sellega, et esilinastuselt lahkuti vihaselt karjudes: «Häbi! Häbi! See ei ole Nõukogude film!» Samas võib arvata, et küllap karjuti ära ning hiiliti siis, soni konspiratsiooni mõttes ninani sakutatud, kummimantli krae kõrvuni üles tõstetud ja ila suunurgast pärlikeena alla nõrgumas, mõnele teisele seansile tagasi.