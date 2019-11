Olgugi et Tuleviku saatus oli juba enne pühapäevast mängu otsustatud ja meestele oli teada, et järgmisest hooajast jätkavad nad meistriliigas, oli rõõm Maardu Linnameeskonna üle saadud 2:1 võidust suur.

Et Narva Trans oli laupäeval Tallinna Kalevit võitnud, teadis Viljandi Tulevik pühapäeval kodustaadionile Maardu Linnameeskonna vastu joostes, et koht Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium-liigas on tal järgmiseks hooajaks tagatud, olgugi et pärast Maardu Linnameeskonnaga kohtumist ootab neid veel üks mäng.