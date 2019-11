Tellijale

Läbi vihma suure hulga endale mingigi parkimiskoha leidnud autode vahelt spordiklubi ukseni teed otsides, mõistsin et minu teadmised poksist piirduvad ligi 90 protsendi ulatuses just Rocky filmide seeriaga. Taipoksist või K1-st, on minu teadmised täiesti nullilähedased. Aga poks ja võistlussport tervikuna on muutunud väga populaarseks ning seda kinnitas ka laupäeva õhtul Viljandi ainsas poksisaalis peetud võistlus.