Mõistagi on see tänav tekitanud aegade jooksul inimestes kiusatust. Sealt on alla sõidetud plekkvanniga, kelgust ja suuskadest kõnelemata. Linnalegend räägib, et üks eriti surma põlgav mees on selle tembu ära teinud isegi tünnis. Ning kord kasutati sellist vähe tuntud vahendit, mis andis mõistele «tugitoolisport» täiesti uue dimensiooni.