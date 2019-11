Tellijale

Viljandi HC peatreener Marko Koks oli ees ootavate kohtumiste suhtes positiivselt meelestatud ning toonitas, et Balti liigas osalemise mõte on eelkõige saada rahvusvahelist kogemust. «Sellega areneb nii vaimne kui füüsiline pool. Eesti liigas on kuus võistkonda ja palju tuleb mängida samade vastastega. Eri vastastega mängides tuleb nii lisamotivatsiooni kui arengut,» rääkis ta ning lisas: «Võtame mängu korraga. Kas veerandfinaali on asja või mitte – vaatame.»