Elektrikatkestuse järel kodu kaotanud pere saab abi Facebooki postitusest

Tellijale

28. oktoobri õhtupoolikul teatas päästeamet, et Viljandi vallas Vardi külas põleb elumaja. Päästjate saabumiseks olid inimesed tervelt majast välja saanud. Selgus, et maja esimesel korrusel põles elektrikilbi ümbrus, tulekolletele ligipääsuks avati maja konstruktsioone. Tulekahju kustutati poolteise tunniga. Päästeameti teatel söestus põlengu tagajärjel osa seinu, ruumid said suuri kuuma- ja tahmakahjustusi ning maja muutus elamiskõlbmatuks.