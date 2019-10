Tellijale

Muraka farmi 145-pealine kari annab omanik Karmo Männiku sõnul 9700 tonni piima lehma kohta aastas ning see läheb ettevõttele E-Piim. Pühapäevase tormi järel pidi ka see laut hakkama saama generaatori abil, sest elektriühendus kadus. Neli tundi kestnud voolukatkestus möödus suurema mureta, sest ühe generaatori abil said lehmad lüpstud ja toidetud.