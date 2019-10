Tellijale

Metallifirma Model Metal töömehed alustasid käsipuu pagaldamist täna hommikul ning pärast keskpäeva oli see kasutusvalmis. Käsipuu trepi külge kinnitanud mehed ütlesid, et päris rahul veel tööga olla ei saa. Paari kinnituse juures olnud astmes lohk, mille tõttu polnud käsipuu veel küllalt kindlalt.

Töömees Margus Jõeste sõnul vamistavad nad lisaseibid, tulevad siis trepi juurde tagasi ning kui need kohale pandud, saavad öelda, et töö on valmis ja hästi tehtud.