Ratastel nohikud süstivad koolinoortesse tehnoloogiavaimustust  

«Geeks on Wheelsi» peakorraldaja Lars Asi sõnul on nohikute eesmärk motiveerida õpilasi IT-maailma avastama ja tehnikaoskusi kasulikult ära kasutama. Samuti tahavad nad panna noori karjäärivalikut tehes kaaluma IT-erialasid.

Nohikute projektiga tahetakse õpilastele näidata, et IT on valdkond, kus võivad end mugavalt tunda kõik noored. «Tehnoloogia tähtsus aina kasvab ning inimestel tuleb sellega sammu pidada. Loodame, et õpilased võtavad õpitubadest saadud tehnikavaimustuse koju kaasa ning nakatavad sellega ka oma vanemaid,» ütles Asi.