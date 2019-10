Tellijale

Pärimusmuusika festivali projektijuht Anu Rannu nentis, et biolagunevate nõude kasutuselevõtuks tuli teha suur eeltöö. «Meile kui festivali korraldajatele on keskkond väga oluline. Me hoolime sellest ja tahame festivali veel aastaid korraldada,» ütles ta. «Kuidas seda aga korraldada nii, et maha jääks võimalikult väike ökoloogiline jalajälg?»