Kinosaal oli igatahes plikatirtsudega täidetud ning kaks tundi sihtrühmale mõeldud meelelahutust möödus popkornihõngulises karbis elevuskilgete ja summutatud õhkamise saatel. Niisiis, «Pahatar. Kurjuse käskijanna» («Maleficent: Mistress of Evil»). See polnud esimene kord sattuda vaatama filmi, mis on mõne pikema saaga järg. Kindlasti polnud see ka viimane kord, kui säärane olukord mind absoluutselt ei häiri.