Sel aastal on Eesti ornitoloogiaühing erilise tähelepanu alla võtnud öösorri. Eeskätt põhjusel, et seda inimese silma ette harva sattuvat lindu on väga vähe ­uuritud ning üha intensiivistuv põldude majandamine ja metsade raiumine mõjub tema populatsioonile räsivalt. Viimaks ometi on muude meetodite kõrval piisavalt kompaktseks muutunud GPS-seadmed teinud lihtsamaks öösorride jälgimise distantsilt.