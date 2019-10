Viljandi kaasava eelarve hääletusele läheb 17 ideed

Linnapea Madis Timpson ütles pressiteate vahendusel, et viljandlaste jätkuv huvi kaasava eelarve vastu valmistab talle rõõmu ning on näha, et aktiivseid inimesi jagub igasse linnaossa. «Tänan kõiki, kes oma idee esitasid. Ka need ettepanekud, mis 17 hulka ei jõudnud, olid head ja vajalikud. Volikogu on aga seadnud kindlad piirid, mille sisse peame jääma, ning nendest reeglitest lähtudes hääletusele minevad ideed välja valitud saidki,» selgitas linnapea.