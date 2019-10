Vuntsidega haaratsi ostnud Valma Saeveski toetas vähiravifondi

Osaühingu MFO juhataja Indrek Reisenbuk ütles, et haaratsit tahtis kuus konkurenti. Ta lisas, et Rootsi Cranab AB on vuntsidega haaratseid meeste tervisele tähelepanu tõmbava movembri kampaania ajal aastaid müünud. Nüüdse oksjoni tulule lisas MFO veel 3000 eurot ning kokku saadud 6000 eurot annetati vähiravifondile Kingitud Elu. Vuntsidega haaratsi tegelik väärtus on 2500 euro ringis.