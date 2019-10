Oktoober tõotab lõppeda jahedalt

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et suure tõenäosusega algab ilma külmenemine esmaspäeval ning teisipäeva öösel valitsevad sisemaal kerged külmakraadid.

Paljak märkis, et edasi kerkib õhutemperatuur päeviti napilt plusspoolele, kuid öösiti langeb jälle alla nulli. Vihma sekka tuleb sagedamini lörtsi, sekka lumekruupe, sisemaal tuleb ka lumega arvestada. Sajuhooge on mõnel päeval üksikuid, mõnel laialdasemalt ning seda eriti rannikualadel.

Sakala vaatas mitut välismaist ilmaportaali, millest kõige julgem on venelaste Gismeteo, mis pakub järgmise nädala lõpuks Viljandi kanti juba 10 kraadi külma. Norrakate Yr näitas täna, et järgmise nädala neljapäeva öösel on kuni 6 kraadi külma ja päeval nulli piires. Ameerika ilmamudelil põhinev WeatherOnline ulatab esialgu teisipäevani ja selle sõnum kattub täielikult Eesti sünoptikute ennustusega.