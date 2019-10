Arenduskeskus otsib kodanikuühiskonna aasta tegu

Toome kirjutas pressiteates, et kodanikuühiskond on kõik need, kes tahavad enda ja oma kogukonna elu paremaks muuta.

"Me ei oota, et keegi meie eest midagi ära teeb, vaid me algatame ise uusi tegevusi. Need ei pea olema suured. Vahel piisab sellest, kui tuled kodust välja, räägid inimestega ja peagi avastad, et üheskoos saab nii mõndagi ära teha," ütles Toome. Ta lisas, et kodanikuühiskond pakub võimalusi osaleda väljaspool kodu olevates ettevõtmistes nii, et pärast koju naastes taas silmad säravad ja süda on täis energiat.