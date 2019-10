Marek Tiitsi raport: Viljandi Ilves murdis Tartus. Tulevik alistas Tammeka 3:1

"Jah, Ilves tegi seda, mida Ilves oskab. Mul on väga hea meel, et Ints just täna jälle looma välja lasi," kiitis Post muheldes ründajat, kes mängu järel Soccerneti portaalile antud intervjuus esimest korda ka avalikkusele teatas, et lõpetab käimasoleva hooaja järel oma kõrgliiga karjääri.

Post lisas, et mängu ilu täna Tartus nappis, ent oluline on tulemus. "Punktid on kirjas, see on ainus, mis loeb," konstateeris ta.