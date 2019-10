Tellijale

Miks peab linnapea autol olema tingimata hele nahksisu? Miks peab olema nelikvedu? Miks ta peab olema diiselmootoriga? Miks tema CO 2 emissioon peab olema alla väga kindla piiri? Kuidas saab sedaan olla viieukseline?

Need küsimused pole kiusu pärast. Nimetatud detailidest johtus see, et valikusse kvalifitseerus vaid üks auto, Volkswagen Arteon. Sisulist konkurssi polnud.