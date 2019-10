Oi, mäletate ju küll «Teisikute» filmi? Jaak Joala tallas Nõukogude Liidu ainsa walkman’iga ringi ja vispeldas oma sarmiga noore Merle Talviku nii kuumaks, et kaamerameestel olid objektiivid 24/7 udused. Aga et mis on ühist «Teisikutel» ja värskel märulifilmil «Kaksikmees» («Gemini Man»)? Ega vist olegi. Või kui, siis nii palju, et uues taieses antakse meile kahe Joala vastu kolm Will Smithi ja teisikute asemel on moodsal ajal ikka kloonid (mitte klounid) areenil.