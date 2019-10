Dubais tegutsev elustiilikaupade jaemüüja alustas koostööd Cleveroniga

Viljandi ettevõte Cleveron teatab oma kodulehel, et alustas oktoobris koostööd Virgin Megastore'iga, mis paigaldas Dubai luksuskaubamajja Mall of Emirates oma esimese pakiroboti. Virgin Megastore on Mena piirkonna juhtiv elustiilikaupade jaemüüja, kel on Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas enam kui 40 kauplust. Virgin Megastore, kes on Cleveroni esimene klient Lähis-Idas, plaanib pakiroboteid paigaldada ka teistesse Dubai suurematesse kaubanduskeskustesse.