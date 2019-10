Viljandi odavaima ja kalleima maja hinnavahe on kümnekordne

Odavaima remonti vajava maja Viljandis saab kätte pisut vähem kui 30 000 euro eest. Kalevi tänaval asuvas 90-ruutmeetrises majas on neli tuba, hoone on ehitatud 1923. aastal ning kohe sissekolimist ei kannata.

Et talv on uksele koputamas, on ostjal paslik teada, et vanad ahjud on välja lõhutud ning vett saab ainult kaevust. Veesilma seisukord pole müüjale aga teada. Seest palgini paljaks tehtud ning osaliselt taastajakätt tunda saanud majakarp asub umbes 400-ruutmeetrisel krundil. Kokkuvõtteks sobib hoonepõks arvatavasti kõige paremini sellisele inimesele, kel on nii raha, vaba aega kui lennukaid ideid varrukast võtta. Igatahes väike arvutus ütleb,et ühe ruutmeetri hinnaks on 326 eurot.

290 000 maksev villa seisab Valuoja oru kaldal ning selle õuel ilutseb tiik. FOTO: Www.kv.ee

Täpselt kümme korda rohkem tuleb välja käia kalleima linnas müügis oleva maja eest. Mõistliku 290 000 euro loovutamise järel saab ostja villa Valuoja oru kaldale.

2004. aastal tehtud renoveerimise käigus säilitati ainult maja esimese korruse palkseinad, nii et põhimõtteliselt on see uus hoone. Luksusliku elamise esimesel korrusel on elutuba, köök, WC, panipaigad ja esik. Kaminahjuga elutoast pääseb kauni vaatega rõdule.

Teisel korrusel ootavad uut omanikku neli magamistuba, avar trepihall ning mullivanniga vannituba, kus on ka WC. Kahest magamistoast saab kenasti pidžaama väel ja toasussides rõdule värsket õhku hingama või joogatama sahiseda.

Hoonel on täiskelder, kus paiknevad tehnoruum, abiruumid, puhkeruum, kaminaruum, vanniga sauna eesruum ja pesemisruum ning leiliruum.

Villast ei puudu ka päikeseline suvetuba, kust on pärast sauna mõnus kohe tiigivette sulpsata. Juhtub aga omanik teenijat või lapsehoidjat tahtma, siis olgu öeldud, et seks puhuks on elamu esimesel korrusel eraldi sissepääsuga köök-elutuba, terrassiga magamistuba ja WC-ga duširuum.

Majal on maaküttesüsteem, lisaks kaminad. Kogu hoonet soojendab vesipõrandaküte ning puhtuse tagab kesktolmuimeja.

Isikliku tiigi ääres on puitterrass ja istumisala. Maja ümber on suur haljasala, kus kasvavad viljakandvad marjapõõsad ja viljapuud. Lisaks kiviktaimla, mis on lillede, okaspuude ja kadakatega haljastatud.

Reljeefne maastik ja aiaplaneering loob maja taha privaatse sisehoovi ja kinnistu orupoolne osa läheb sujuvalt üle kauniks kõrghaljastusega rohealaks.

Kinnistul asub kõrvalhoone garaaži ja puukuuriga. Majaesist ja külge katab kiviparkett.

Et enam kui 2000-ruutmeetrisel krundil paikneval majal on üldpinda enam kui 300 ruutmeetrit, tuleb ühe ruutmeetri hinnaks umbes 900 eurot.