Tuleviku naiskond tagas kindlalt jätkamise meistriliigas

Viimasel veerandtunnil rauges siiski ka tartlannade jaks. Teisi Toomsalu ja vahetusest sekkunud tipuründaja Katarina Põldur hoidsid nende kaitseliini kiirete kontrarünnakutega surve all kuni lõpuvileni, mis tähistas Viljandile suurt vabanemist. Hoolimata kolme nädala pärast Tartu Tammeka vastu koduväljakul peetava hooaja viimase kohtumise tulemusest on tänavu noore koosseisuga meistriliigasse tõustes hiiglasliku väljakutse vastu võtnud Tuleviku naiskond endale kindlustanud kõrgliiga koha ka järgmiseks hooajaks ning teinud seda vastu paljude ootusi ilma üleminekumängudele kukkumata.

Et Tammeka ei suutnud laupäeva õhtul peetud kohtumises Põlva Lootose naiskonda alistada ning viigistas Sepa jalgpallikeskuses nendega peetud mängu 1:1, vajab ta 3. novembril järveäärsel kunstmuruväljakul Viljandiga peetavast kohtumisest kindlasti võitu, et üleminekumängudele langemist vältida. Viljandlannade motivaatoriks tolles kohtumises on soov kindlustada oma meistriliiga debüüthooajal viies tabelikoht. Selleks piisab Tammeka vastu ka ükskõik millise skooriga viigist, sest enne toda kohtumist on Tulevik ja Tammeka kohtunud kolm korda, millest on Tulevikul vöö vahel üks võit, üks viik ja üks kaotus ning omavaheliste mängude väravate vahe on Tuleviku kasuks 8:4.