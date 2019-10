Olgu kohe öeldud, et värskelt kinolinale jõudnud ja juba kõva lärmi tekitanud «Jokker» on tõeline meistriteos. Nii mitmeski mõttes. Samas tuleb nentida, et see pole kaugeltki kerge vaatamine ja pole mingi ime, kui nähtu üle pea lööva emotsioonilaine tekitab.