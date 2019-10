Liba-Sakala. Tänavaküsitlus suuri üllatusi ei pakkunud

Tellijale

Vaatan, kuidas rändlinnud järjest lõunamaale lendavad, ja mõtlen, kas nad uuel aastal enam saavadki tagasi tulla. Meil on ju praegu võimul valitsus, kes on selgelt öelnud, et Eesti rändekvoot on null. Näiteks toonekured talvitavad Aafrikas, ma arvan, et nendega on küll uuel aastal kööga.