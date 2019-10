Riik on 2017. aastast huvihariduse ja -tegevuse valdkonda toetanud 20 miljoni euroga, millest ligi 1,3 miljonit on tulnud Viljandimaale. Tänu sellele on huvihariduse valik muutunud tunduvalt mitmekesisemaks, sest asutatud on uusi ringe ja klubisid.