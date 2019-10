Tellijale

Teose kvaliteeti ei näita tema pikkus. Loomulikult ei saa öelda, et ükski film või lavastus ei tohiks olla üle kahe ja poole või kolme tunni pikk, kuid pahatihti sisu seda pikkust lihtsalt ei õigusta. Kui lugu on lihtsakoeline ja ilma kõrvalliinideta, ei peaks ühte tegevust venitama ega ebavajalikke stseene juurde panema. Kas komöödialavastusse on ikka vaja veel mõnda lõbusat laulukest või tantsustseeni? Kas märulifilmis peaks olema veel kolm kaklusstseeni?