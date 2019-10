Tellijale

Väärika ajalooga ning linnapildis olulise maja hoonestusõiguse ostis tänavu mais ühe euro eest osaühing Pärnakas. Selle esindaja Roman Juur toona Sakalale oma plaane avaldada ei tahtnud, kuid nentis, et käis hoonet vaatamas koos ehituseksperdiga ning tolle arvamus oli, et aasta lõpuni see püsti ei püsi ja seetõttu tuleks renoveerimist alustada nii ruttu kui võimalik.