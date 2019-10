Oktoobris on ikka vananaistesuvi külas käinud.

Riigi ilmateenistus kirjutas täna oma prognoosis, et esmaspäeval liigub võimsa jugavoolu toel uus aktiivne madalrõhkkond Põhjamerelt Läänemere äärde ning toob kaasa nii sadu kui soojema õhumassi ja tõstab tuule tugevaks.

Samas märgib ilmateenistus, et prognoos võib muutuda ja nii on vara üksikasju täpsustada. Kui aga uskuda automaatselt uuenevaid välismaiseid ilmainfo veebilehti, ongi tulekul vananaistesuvi. On nii päikest kui vihma.