Viljandi muuseum kutsub Mulgimaa ajaloo seminarile

Muuseumi läkitatud pressiteates on kirjas, et seminari teemad hõlmavad Mulgimaa ajalugu, piirkonnale omast arhitektuuri ja eluolu, siit alguse saanud traditsioonilisi mustreid, kombeid, toite, rahvarõivaid ning põliseid taluaia taimi.

Osalema on oodatud maakonna õppeasutuste õpetajad, huvijuhid, omavalitsuste haridus- ja kultuuritöö spetsialistid, piirkonna väikemuuseumide ja mittetulundusühingute esindajad ning loodus- ja kultuurilugu vahendavad inimesed.

Üritusel osalemise soovist palub muuseum teada anda e-posti aadressil haridus@muuseum.viljandimaa.ee ning teatesse palutakse lisada osaleja ees- ja perekonnanimi, asutus ja kontakttelefon. Registreerumine on avatud 17. oktoobrini või kuni osalejate piirarvu täitumiseni. Seminar on osa muinsuskaitseameti programmist "Kultuuripärandi valdkonna arendamine" ja on tasuta. Kava järgi algab üritus kell 9.30 ning lõpeb kell 17.