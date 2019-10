Looga ja Nurme tänava nurgal põrkasid taas autod kokku

Politsei pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et politseile õnnetuse kohta teadet laekunud ei ole, ja pidas tõenäoliseks, et tegemist on kindlustusjuhtumiga.

Viimati juhtus samal ristmikul õnnetus alles möödunud nädalavahetusel, kui kokku põrkasid Volkswagen Passat ja Mercedez-Benz Vito. Selles õnnetuses sai viga kaks inimest, kes viidi Viljandi haiglasse. Virgi sõnul on see viimase paari aasta jooksul ainus kord, kui politseile sellelt ristmikult avariiteade on laekunud.

Ta rõhutas, et liikluses on kuldreegel, et tugevama õigus ei kehti, ja lisas, et juhinduda tuleb liiklusmärkidest. "Kui märk kohustab peateel liikujale teed andma, tuleb kiirus ristmikul alla võtta. Nii saab rahulikult veenduda, et kedagi parasjagu ei tule, ning kui peateed mööda läheneb mõni sõiduk, siis paremini hinnata selle kiirust, et otsustada, kas tasuks "läbi nõeluda" või oodata oma korda," lisas Virk.