Mulgi kultuuri instituudi peremehed kaugenevad juhtimisest

Portaal Mulgimaa.ee on avaldanud ajaloo rubriigis ülevaate Mulgi kultuuri instituudi kolmest tulemisest. Kolmanda tulemise kohta on kirjutatud: «31. jaanuar 2002 a. koosolekul Viljandi maavalitsuses tõdeti, et MKI ei ole toiminud nii, nagu soovitud oli. Tegevjuht on jäetud üksi toimetama, kellegagi pole asju arutada ja puudub ka piisav rahastus. Koosoleku tulemusena ei lõpetatud MKI tegevust, vaid otsustati edasi tegutseda ning laiendati MKI tegevtoimkond.»