Päästjate kiiret abi vajati keskpäeval Heimtalis, kus toimus varing. Foto on illustratiivne.

Päästjad said esmaspäeval veidi enne keskpäeva teate, et Viljandist kümmekond kilomeetrit eemal, Heimtalis on juhtunud ühel ehitusel varing ning viga võib olla saanud mitu inimest.