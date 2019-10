Aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni tänavahooldusmeister Janno Laht firma soolalaos ees. Pilt on tehtud mõni aasta tagasi.

Viljandi linna tänavate ja maakonna riigiteede heakorra eest hoolitsevad aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni töömehed. Ettevõtte tänavahooldusmeister Janno Laht ütles laupäeva hommikul, et Viljandi piirkonnas saabunud külm kuivatas teed ning neid soolatada ei olnud tarvidust ei linnas ega maakonnas.

«Tean, et Pärnu ja Tallinna kandis puistati soola, aga meil õnneks kuivasid teed ära,» lausus ta. «Igaks juhuks panime reede õhtul masinad ja mehed valmis, aga välja sõita polnud vaja. Oleme libeda tõrjeks jätkuvalt valmis, patrullime ja hoiame olukorral silma peal.»

Laht nentis, et sel sügishooajal pole Viljandi linnas ega maal libeduse tõrjet veel tehtud. Ta ütles, et eelmisest sügisest, talvest ja kevadest jäi osa soola üle ning koos sellega on praegu laos ootel ligikaudu 4000 tonni soola.