Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu ütles, et õpetajate päeva tähistamiseks said kutse kõik Mulgi valla haridusasutuste õpetajad ning kohale tuli 110 kutsustut, keda tervitasid vallavanem Imre Jugomäe ja volikogu esimees Arvo Maling. Õpetajad said tunnustuse.

Mulgi valla aasta teenekaim õpetaja on Kitzbergi gümnaasiumi õpetaja Ille Mõts, aasta õpetaja on Abja gümnaasiumi õpetaja Kadi Kask, aasta haridusasutuse juht on Halliste põhikooli direktor Merle Hüva, aasta noorõpetaja on Airika Gaston Halliste põhikoolist ning aasta alushariduse õpetaja on Mõisaküla lasteaia õpetaja Tiina Raba. Pikaajalise töö eest tänas vald Anu Kangurit Halliste lasteaias.