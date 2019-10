Tellijale

Hea küll, eks seal käida ka niisama huvi- või ostureisidel, kuid lõunanaabritega on meil sidemed tunduvalt lõdvemad kui põhjanaabritega. Miks see nii on? Soomlastest lahutab meid meri, lätlastest ei lahuta õieti midagi. Või siiski: aukudega kruusateed.