Viljandi valla aasta noore õpetaja tiitli pälvis Holstre kooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja Kädi-Liis Hunt. FOTO: Erakogu

Viljandi vald andis aasta õpetaja tiitli Heimtali põhikooli tehnoloogiaõpetuse õpetajale Tarvo Prinzmannile. Aasta lasteaiaõpetajaks kuulutati Tarvastu lasteaia õpetaja Reet Järveküla ning aasta nooreks õpetajaks Holstre kooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja Kädi-Liis Hunt.

Nagu teatas uudist vahendanud Viljandi vallavalitsuse avalike suhete nõunik Made Laas, jagati tunnustust neljapäeval õpetajate päevale pühendatud pidulikul üritusel Mustla rahvamajas, kuhu olid kutsutud kõik valla õpetajad.

Tarvo Prinzmann FOTO: Erakogu

Aasta õpetajaks valitud Tarvo Prinzmann töötab 2011. aasta sügisest Heimtali põhikoolis tehnoloogiaõpetuse õpetajana, lisaks on tema juhatada kooli kuues klass. Nagu kolleegid märgivad, on tema töösse suhtumine ja mitmekülgsed huvid innustanud õpilasi olema loovad, töökad, korrektsed ja põhjalikud. Tema juhendamisel on õpilased osalenud õpilastööde võistlustel ja teinud mahukaid loovtöid.

Õpetajana räägib Prinzmann kaasa oma valdkonna kvaliteetsemaks muutmisel, teeb ettepanekuid töökodade paremaks tehniliseks varustamiseks ja kasutab saadud töövahendeid aktiivselt, tema eestvedamisel on mõisa keldrist saanud suurepärase varustusega sepikoda. Klassijuhatajana on ta väga põhjalik ja toetav, süveneb iga õpilase heaolu tagamisse, luues abi vajava lapse ümber võrgustiku. Peale kõige muu on Prinzmann aktiivne Pärsti kogukonna liige.

Reet Järveküla FOTO: Erakogu

Reet Järveküla töötab lasteaiaõpetajana Tarvastu lasteaia Soe majas, kuid ta on tuttav kõikidele selle lasteaia lastele. Lisaks laste mitmekülgsele arendamisele oma rühmas on ta olnud aastaid Soe majas muusikaõpetaja ning kolme maja ürituste tubli eestvedaja.

Järveküla on tööd tehes alati rõõmsameelne ning suudab koos lastega põnevaid tegevusi välja mõelda. Oma töös lähtub ta avastusõppe ja õuesõppe põhimõtetest. Lisaks on ta aktiivne lasteaia arendustegevuses ja olnud õpetajate esindaja lasteaia hoolekogus, samuti on ta Tarvastu lasteaia kroonikaraamatute koostaja.

Kädi-Liis Hunt on eelmise aasta septembrist Holstre kooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja. Ta sulandus kollektiivi kohe, tema usinus ja kohusetunne on eeskujuks teistele. Ta teeb koostööd kõigi kolleegidega ning on aastaga andnud oma panuse ühtse kollektiivi loomisesse. Hunt on innovatiivne ning proovib õppetöös rakendada mitmesuguseid digilahendusi.

Rebecca Künnis FOTO: Erakogu

Peale õpetajatele tiitlite jagamise tehti teatavaks kaks stipendiumisaajat. Aino Tamme nimelise humanitaar- ja kultuuriüliõpilase stipendiumi pälvis Eesti kunstiakadeemia tekstiilidisaini kolmanda aasta tudeng Rebecca Künnis ning Jaan Depmani nimelise reaal- ja loodusainete üliõpilase stipendiumi Tallinna ülikooli matemaatikaõpetaja eriala teise aasta magistrant Annika Ilves.