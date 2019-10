Tugev konkurents tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas on pannud ettevõtted omavahel järelkasvu nimel varasemast veelgi enam pingutama. Amserv paneb noorte autoerialadele meelitamiseks Viljandis välja tuhande euro suuruse stipendiumi.

Amservi Viljandi esinduse juht Olev Põldme selgitas Viljandi kutseõppekeskuse direktori Tarmo Loodusega sõlmitud stipendiumilepingu allkirjastamisel, et ettevõtte stipendium on mõeldud eeskätt autoeriala õppijate motiveerimiseks ja järelkasvu kindlustamiseks.

«Stipendiumi eesmärk on suurendada autoerialade nagu keretehnika, maalri, autotehniku ja -diagnostiku eriala õppijate motivatsiooni õpingute edukaks jätkamiseks,» ütles Põldme pressiteate vahendusel. «Mõistame, et peame oma tulevase asjatundliku personali ettevalmistamiseks juba praegu panustama, ja seetõttu tahame kutseõppeasutustele toeks olla.»

Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus nentis, et ettevõtja ja kooli koostöö on õpilaste heal tasemel väljaõppe tagamise äärmiselt oluline tingimus. «Võimalus praktiseerida Amservi esinduses ja saada ettevõttelt stipendiumi väärtustab õppimist nii koolis kui ka praktikakohas. Ühtlasi laiendab see õpilase võimalusi omandatud kutseoskuste paremaks rakendamiseks,» seisab pressiteates.