Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et veel pole täpset statistikat, kui palju inimesi paneb end eriarstile kirja digiregistratuuri kaudu, kuid tema arvates ei ole neid inimesi praegu veel väga palju. «Registratuuri töötajate hinnang on see, et on jäädud klassikalise inimsuhtluse juurde: pigem helistatakse või tullakse kohale,» rääkis ta.