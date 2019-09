Viljandis Riia maantee 28a asuva viiekorruselise kortermaja juurde jõudes hakkasid päästjad välja selgitama, kus tulekahju on. Kohale saabus ka redelauto, millega mindi maja katusele. Päästeameti pressiesindaja Marek Kiige sõnul kutsusid inimesed päästjad, arvates, et katus suitseb, kuid tegelikult tuli suits katlamaja korstnast. "Inimestele tundus lihtsalt, et midagi seal on," lisas ta.