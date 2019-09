Viljandi kaotas Kehrale viie väravaga

Eesti käsipalliliidu kodulehelt võib lugeda, et kodusaalis mänginud Kehra alustas hästi ja sai 3:1 algedu. Viljandlasi tabas valus kaotus juba kaheksandal minutil, kui põlvevigastuse tõttu lahkus platsilt Sergei Rodjukov, kuid nad jõudsid siiski viigini ja läksid 20. minutil Andrei Hapali viskest 10:9 isegi juhtima. Poolaja võitis ikkagi kodumeeskond 15:12 ja hakkas teise pooltunni algul oma edu jõudsalt suurendama.

«Eks lootsime nädalavahetusest ikka paremaid tulemusi kui kaks kaotust. Episooditi tegime päris ilusaid asju, aga tundus, et neljapäevane liigamäng Tapaga oli veel jalgades. Täna oli teravust veidi enam kui eile, aga kolm mängu nelja päevaga, kõik võõrsil, polnud kerge,» kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

«Peamiselt jäime hätta just üks-üks olukordades, nii kaitses kui rünnakul. Tundub, et paljudel meestel on asi peas kinni, sest jätkuvalt tulevad sisse ühed ja samad vead. Mängulugemine ja otsuste vastuvõtmine peavad paranema, muidu teeme vastastele võitmise lihtsaks,» analüüsis Koks.